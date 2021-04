SES Imagotag : grimpe après les annonces

SES Imagotag : grimpe après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SES Imagotag grimpe de près de 5% à 43,10 euros ce jeudi, alors que la croissance du chiffre d'affaires annuel est ressorti à +17% à 290 ME. L'EBITDA a été multiplié par 4 à 16 ME sur l'exercice et le résultat net annuel est ressorti positif au second semestre et en amélioration pour l'année à -7 ME, contre -13 ME en 2019. Le cash-flow a été restauré au 2nd semestre avec 88 ME de trésorerie à fin 2020 et un excédent de trésorerie nette de +3 ME.

La société mise sur la poursuite d'une forte croissance en 2021 à plus de 30% grâce au niveau des commandes enregistrées. "La publication est supérieure à nos attentes avec un S2 particulièrement solide" commente Portzamparc qui souligne que l'accent qui a été mis ces dernières années sur la progression de la part des ventes de solutions à valeur ajoutée (SVA, 13% CA en 2020 vs. 10% en 2018) commence désormais à porter ses fruits. "Après un léger relèvement de notre scénario, notre objectif de cours passe de 46 à 47 euros" conclut l'analyste.