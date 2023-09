SES-imagotag : forte amélioration des résultats et cash-flow positif au S1

(Boursier.com) — SES-imagotag publie une forte amélioration des résultats et un cash-flow positif au 1er semestre 2023. Le Chiffre d'affaires est de 380 ME, en croissance de 33% (vs. S1 2022). La Marge sur Coûts Variables ressort à 92 ME, soit 24% du CA (en hausse de +2,8 pts vs. S1 2022). L'EBITDA est de 43,5 ME, en croissance de 72%, soit 11,4% du CA (+2,5 pt vs. S1 2022).

Le Free Cash-Flow est positif à hauteur de 35 ME sur le 1er semestre.

La poursuite de l'amélioration de la rentabilité est attendue au 2ème semestre.

Thierry Gadou, Président - Directeur général du groupe SES-imagotag, a commenté : "Le premier semestre 2023 marque un démarrage très réussi de notre nouveau plan stratégique à 5 ans, avec de nombreux accomplissements majeurs : forte croissance rentable, nouveaux grands clients parmi les commerçants les plus admirés au monde, percée décisive aux Etats-Unis, acquisitions stratégiques dans la Data et l'IA, finalisation du programme Digital Shelf System (DSS) et contrat historique avec Walmart grâce à cette innovation, cash-flow positif et amélioration de notre performance opérationnelle.

Comme annoncé, la forte croissance du 1er semestre s'est accompagnée d'une nette amélioration de nos résultats financiers. Toutes nos activités, ESL et VAS, ont amélioré leur performance économique grâce à un travail efficace sur tous les fronts. Entamé en fin d'année dernière, le retour à la normale des prix des composants électroniques et des coûts de fabrication a permis d'augmenter les marges sur les ESL.

L'amélioration du mix des activités VAS a aussi contribué à l'accroissement de la marge du Groupe. Nous avons également renforcé au 1er semestre notre portefeuille de solutions VAS avec les acquisitions de Belive et Memory, deux sociétés en pointe dans la Data et l'IA.

Malgré une conjoncture économique difficile, beaucoup de commerçants investissent dans la transformation digitale de leur principal actif : leurs magasins. L'innovation au service de cette transformation est le moteur de notre croissance. Pour le semestre en cours, nous anticipons la poursuite d'une forte croissance, en ligne avec notre objectif annuel de 800 ME de CA, ainsi qu'une nouvelle amélioration de notre rentabilité."