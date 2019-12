SES-imagotag flambe, superbe contrat aux Etats-Unis

SES-imagotag flambe, superbe contrat aux Etats-Unis









Crédit photo © SES

(Boursier.com) — SES-imagotag débute la journée en vive progression de 9% à 32,7 euros dans un volume comme souvent assez étriqué. Le groupe a remporté un contrat de déploiement avec "une enseigne leader sur son secteur aux Etats-Unis" pour équiper la totalité de ses magasins en étiquettes électroniques. Le présent contrat prévoit un déploiement de la plateforme VUSION dans plus de 1000 magasins sur 4 ans.

La solution développée par SES-imagotag va permettre à l'enseigne américaine d'automatiser sa gestion des prix, d'assurer une synchronisation omnicanale, tout en améliorant son efficacité opérationnelle et son expérience client en magasin. La plateforme VUSION permettra aussi au distributeur américain de surveiller et de contrôler, de manière centralisée, toutes les opérations effectuées par les étiquettes électroniques, garantissant "une infrastructure toujours disponible et ultra-sécurisée".

SES-imagotag évoque un contrat d'une valeur totale d'environ 100 millions de dollars ! Pendant toute la durée du contrat, les deux sociétés vont également travailler conjointement sur un programme d'innovation afin d'améliorer en permanence la valeur et les bénéfices de la solution VUSION. Philippe Bottine, CEO SES-imagotag North America, se félicite : "L'innovation et la technologie sont au coeur de la stratégie de notre client. La solution SES-imagotag a été choisie grâce à son avance technologique, sa scalabilité et sa compétitivité, mais aussi car nous avons une vision commune de l'avenir de la distribution et de l'importance d'un commerce unifié pour les consommateurs".