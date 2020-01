SES-imagotag flambe avec Qualcomm

SES-imagotag flambe avec Qualcomm









Crédit photo © SES

(Boursier.com) — SES-imagotag s'enflamme de 9,4% à 36,5 euros ce matin, au plus haut en bourse après les annonces concernant sa collaboration stratégique avec Qualcomm. Portzamparc n'anticipe pas de déploiement de nouvelles solutions communes avant a minima deux ou trois ans, mais juge que ce nouveau partenariat industriel d'envergure souligne la qualité de la technologie de SES-imagotag. Le groupe est revenu sur l'accord de collaboration conclu avec le géant Qualcomm à la suite de son augmentation de capital de 35 millions d'euros réalisée début décembre dernier afin de renforcer les fonds propres du groupe et de poursuivre le déploiement international. Les deux firmes travailleront ensemble sur le développement de nouvelles solutions IoT ultra-basse consommation, pour répondre aux enjeux de modernisation et digitalisation du secteur retail. Portzamparc affiche un avis acheteur et une cible de 32,8 euros sur SES-imagotag.