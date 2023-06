SES-imagotag : fin de semaine plus calme après un rebond de 37% en 5 séances

(Boursier.com) — SES -imagotag reperd 2,5% ce vendredi à 95,70 euros en bourse de Paris, alors que le dossier reste hyper volatil dans un marché actif après les dernières déclarations de la direction dans la foulée de l'attaque spéculative de Gotham City Research. Sur la semaine, la valeur a malgré tout rebondi de 37%... En complément de sa réponse publiée le 26/06, SESL a indiqué que ses commissaires aux comptes (Deloitte et KPMG) avaient émis une attestation indiquant que les transactions avec BOE d'un montant de 53,1 M$ ont bien été neutralisées et ne sont donc pas comprises dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe au 31/12/2022. Ceci afin d'invalider l'accusation de double comptabilisation et d'une surévaluation du CA et du résultat dans les comptes consolidés 2022...

"Nous comprenons que le groupe a mandaté ses conseils pour mener différentes actions à l'encontre de GCR auprès de l'AMF et du PNF" a commenté Portzamparc... Par ailleurs, en anticipation du CA S1 qui sera publié le 27 juillet prochain, le management indique que le groupe a réalisé "un excellent premier semestre" avec une croissance d'environ +30% (en ligne avec la guidance annuelle et l'objectif d'atteindre 800 ME de CA 2023), induisant un CA T2 record en franchissant pour la première fois la barre des 200 ME... "Cette attestation sur la comptabilisation des ventes à BOE était souhaitée et conforte davantage encore notre position après la réponse complète point par point apportée par la société ce lundi" poursuit Portzamparc qui confirme sa thèse d'investissement et sa valorisation de 187,5 euros.

La réponse "point par point" du spécialiste des étiquettes électroniques aux attaques de Gotham a apporté un gros soulagement en bourse cette semaine. Les analystes vont d'ailleurs pour le moment dans le sens de la direction à l'image des dernières notes d'Oddo BHF et Stifel... Dans un nouvel avis diffusé hier, ce dernier a confirmé son point de vue selon lequel les accusations portées par Gotham City Research "ne tiennent pas"... L'analyste pense que ces accusations sont au mieux le résultat d'une "erreur d'analyse".

Le problème réside moins dans ce premier rapport que dans le second à venir, dans lequel le vendeur à découvert annonce avoir identifié des "irrégularités comptables"... "Tant que Gotham n'aura pas publié son deuxième rapport, et tant que SESL et ses auditeurs KPMG et Deloitte n'auront pas répondu à ces soupçons, il ne sera pas possible de se forger une opinion définitive. Un certain nombre de facteurs portent néanmoins à croire que le deuxième rapport de Gotham pourrait être tout aussi facilement réfutable que le premier", estime le broker.

Même son de cloche chez Portzamparc qui estime "très élevée la probabilité d'avoir un second rapport aussi contestable que le premier"...