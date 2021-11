SES-imagotag et Monoprix, une affaire qui roule

(Boursier.com) — SES -imagotag et Monoprix, leader du commerce de centre-ville, partenaires depuis plusieurs années, renforcent leur collaboration. L'enseigne franchit une nouvelle étape dans la digitalisation de 100 plus importants de ses magasins, avec le déploiement à grande échelle de la plateforme cloud Captana afin d'améliorer leur satisfaction client pour une meilleure disponibilité des produits en rayon et une gestion optimisée des stocks. Cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité du déploiement depuis 2018 de la plateforme VUSION, solution cloud et infraless de gestion d'étiquettes intelligentes dans ces mêmes 100 magasins, ainsi que de la solution AdShelf de communication digitale en rayons.

La plateforme cloud Captana associe vision par ordinateur, intelligence artificielle et capteurs IoT, tels que des caméras miniatures sans fil, permettant un contrôle automatisé des étagères. Grâce à des données précises accessibles en temps réel, les magasins ont désormais la possibilité d'améliorer considérablement la disponibilité des produits en rayons, le réassort, la planification des livraisons et les opérations en magasin, permettant ainsi un meilleur service client. Développée sur une plateforme cloud et synchronisée avec les étiquettes intelligentes VUSION, la technologie Captana permettra d'ici quelques semaines à Monoprix de piloter ses rayons tout au long de la journée, de détecter les ruptures en quasi-temps réel, de rendre compte du réalogramme (planogramme réel qui donne une représentation visuelle de l'implantation d'un rayon) et de sa conformité, et d'améliorer considérablement la gestion des stocks, la disponibilité linéaire et la satisfaction client.

La décision de déploiement de la plateforme cloud Captana par Monoprix fait suite à une phase de test à grande échelle dans 5 magasins parisiens de l'enseigne initiée en juillet 2021, et de mesures précises des bénéfices opérationnels, commerciaux et clients. Ce déploiement est en cours et se déroulera, pour cette première vague de 100 magasins, tout au long du 1er trimestre 2022. Il comprend l'installation de 120 caméras ShelfEye par magasin, soit environ 12 000 sur ce premier périmètre, qui permettront d'analyser en permanence plus d'un million d'articles en rayon.