SES-imagotag et FCL signent le déploiement d'une extension de 120 magasins au Canada

(Boursier.com) — SES -imagotag annonce aujourd'hui avoir signé un déploiement d'expansion de 120 magasins avec Federated Co-operatives Ltd. (FCL), une société basée au Canada.

Le déploiement aura lieu en 2022 et début 2023, s'ajoutant aux 30 magasins existants installés avec la plateforme cloud VUSION IoT.

"FCL sera en mesure de continuer à améliorer les expériences en magasin, ainsi que de leur permettre de gérer, surveiller et exécuter efficacement tous leurs prix et démarques à grande échelle" commente le groupe.