SES-imagotag : en ligne ?

(Boursier.com) — SES -imagotag recule de 1,1% à 107,40 euros ce jeudi malgré une forte amélioration de ses résultats au 1er semestre. Sur la période, le groupe a enregistré un EBITDA de 25,3 ME, contre 15 ME au 1er semestre 2021, pour un chiffre d'affaires record de 285,9 ME, en hausse de +41% sur un an. La marge d'EBITDA s'établit à 8,9% contre 7,4% un an plus tôt. Cette amélioration, à la fois en valeur et en pourcentage, provient tant de l'amélioration du taux de MCV que de la meilleure absorption des charges d'exploitation, en croissance maîtrisée, dans un contexte de forte croissance du chiffre d'affaires.

Le résultat net atteint 4,9 ME, dont -0,1 ME revenant aux minoritaires, contre un profit de 1 ME au 1er semestre 2021. Les prises de commandes ont augmenté de 24,5% à 385 ME, principalement grâce à une forte dynamique commerciale en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe centrale et de l'Est. La marge sur coûts variables (MCV) s'élève à 61,1 ME, en progression de 44%.

Dans un contexte géopolitique jugé complexe et sur fond de tensions continues sur les chaînes d'approvisionnement à travers le monde, le groupe reste confiant dans sa capacité à délivrer une croissance mondiale avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 600 ME et de poursuivre sa dynamique d'amélioration continue de la rentabilité - en dépit des tensions inflationnistes - par le déploiement progressif de son modèle économique et de son offre à forte valeur ajoutée.

Portzamparc parle d'une publication "en ligne" avec ses attentes "qui confirme l'excellente capacité d'exécution du groupe dans un contexte opérationnel sous pression. Dans l'attente de la web conférence de cet après-midi (16h45), nous ne modifions pas notre scénario" conclut l'analyste qui reste à renforcer sur le dossier.