SES-imagotag : en forte hausse après les annonces

(Boursier.com) — SES Imagotag grimpe de 6,5% ce vendredi à 25,15 euros, alors que le groupe a fait part d'un rebond qui s'est poursuivi au 3ème trimestre avec un CA à 73 ME en forte croissance (+46%). La France reste, comme d'ailleurs toute l'Europe du Sud, pénalisée par un redémarrage plus lent face à une pandémie qui reste virulente et une inquiétude persistante des acteurs économiques. "Toutefois, la reprise des installations devrait s'y accélérer dans les mois à venir", veut croire le groupe...

L'international accélère pour sa part son rebond avec un CA à 63 ME (+81%), tiré par l'Allemagne, l'Europe du Nord et les Etats-Unis.

Après 9 mois, SES voit son activité progresser de près de 12% à 171,5 ME.

Sous réserve des évolutions à venir de la pandémie Covid-19, SES-imagotag se dit confiant sur la poursuite de la croissance au cours des mois et des trimestres à venir, ainsi que sur une amélioration de la rentabilité au second semestre... "le groupe a renoué avec une forte croissance au T3 (second meilleur trimestre en historique !) et des prises de commandes qui continuent d'être bien orientées" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier.