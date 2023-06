SES-imagotag : de retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Les actionnaires de SES-imagotag se sont réunis le 23 juin, en Assemblée générale mixte au siège de la société, à Nanterre.

Lors de l'Assemblée, le Président Directeur général du groupe SES-imagotag, Thierry Gadou, a rappelé de façon détaillée les faits marquants de l'année 2022, ainsi que les perspectives du Groupe pour l'année 2023. Thierry Lemaitre (Directeur financier du Groupe) a présenté les résultats financiers de l'exercice 2022.

Les commissaires aux comptes ont également présenté leurs rapports établis pour l'Assemblée, en donnant une certification sans réserve des comptes 2022, sociaux et consolidés.

Suite à ces présentations, l'Assemblée générale mixte a approuvé à une large majorité l'intégralité des projets de résolutions...

A titre ordinaire

1) Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022

2) Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022

3) Affectation du résultat de l'exercice 2022

4) Approbation des conventions visées au Code de commerce

5) Ratification d'un accord de développement visé au Code de commerce

6) Ratification d'un accord de licence croisée visé au Code de commerce

7) Renouvellement du mandat de KPMG en qualité de Commissaire aux comptes titulaire

8) Renouvellement du mandat de Deloitte et Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire

9) Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice 2022 des mandataires sociaux

10) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Thierry Gadou, PDG

11) Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

12) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2023

13) Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général pour l'exercice 2023

14) Autorisation au Conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la société

A titre extraordinaire

15) Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre

16) Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

17) Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la société et des sociétés lui étant liées

18) Modification des statuts à l'effet d'introduire des dispositions relatives à la limite d'âge des administrateurs

19) Modification de l'article 3 des statuts relatif au changement de dénomination sociale

20) Ratification de la cooptation de Peter Brabeck-Letmathe en qualité d'administrateur indépendant

21) Renouvellement du mandat de Thierry Gadou en qualité d'administrateur

22) Renouvellement du mandat de Mme Cenhui HE en qualité d'administrateur

23) Renouvellement du mandat de Mme Hélène Ploix en qualité d'administrateur indépendant

24) Renouvellement du mandat de Mme Candace Johnson en qualité d'administrateur indépendant

25) Renouvellement du mandat de Franck Moison en qualité d'administrateur indépendant

26) Renouvellement du mandat de Peter Brabeck-Letmathe en qualité d'administrateur indépendant

27) Ratification de la cooptation de M. Xangjun YAO en qualité d'administrateur

28) Pouvoirs

Suite à l'Assemblée générale, le Conseil d'administration du Groupe s'est réuni et a renouvelé le mandat de Thierry Gadou comme Président du Conseil.