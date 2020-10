SES Imagotag : dans les petits papiers d'un analyste

SES Imagotag : dans les petits papiers d'un analyste









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SES Imagotag s'adjuge plus de 6% à 22,7 euros en début de séance, bien aidé par une note de Portzamparc qui a relevé à 'acheter' son opinion sur la valeur tout en entrant le titre dans sa 'Short List' du mois d'octobre. Si le confinement a logiquement pesé sur la première partie d'exercice, le plan de stabilisation des coûts conjugué au retour de la croissance au second semestre (+9,2% estimé), au rééquilibrage du mix géographique et au renchérissement de l'euro par rapport au dollar depuis mi-juillet devraient permettre une nette amélioration de la rentabilité sur la seconde partie de l'exercice, détaille la maison de bourse.

Si la visibilité s'améliore, le titre continue d'évoluer autour de ses plus bas historiques depuis la prise de participation majoritaire de BOE Technology et devrait, selon Portzamparc, bénéficier d'un effet rattrapage sur la fin d'exercice...