SES Imagotag : croissance de 33% sur le semestre

(Boursier.com) — Comme annoncé le deuxième trimestre de SES Imagotag marque un nouveau record, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 221 ME, passant pour la première fois la barre des 200 MEUR, en croissance de +33% sur un an, et 297 ME de prises de commandes en progression annuelle de +38%.

Dans son ensemble le premier semestre enregistre une croissance du CA de +33% sur un an et s'élève à 380 MEUR, en ligne avec la trajectoire annuelle cible. Les prises de commandes semestrielles s'établissent à 518 ME, soit une croissance de +35%, notamment tirée par les succès aux Etats-Unis.

Cette performance a été réalisée malgré une conjoncture économique particulièrement difficile pour le commerce, du fait d'une forte inflation, de volumes de consommation en baisse et de marges sous forte pression...

Pour le semestre à venir, SES-imagotag prévoit la poursuite d'une solide croissance et confirme son objectif de chiffres d'affaires de 800 ME en 2023.

De plus, la société améliorera sa rentabilité comme annoncé.