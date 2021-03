SES Imagotag : croissance attendue à plus de 30% en 2021

SES Imagotag : croissance attendue à plus de 30% en 2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour SES Imagotag, la croissance du chiffre d'affaires annuel est de +17% à 290 ME.

L'EBITDA est multiplié par 4 à 16 ME.

Le résultat net annuel ressort positif au second semestre et en amélioration pour l'année à -7 ME vs. -13 ME en 2019.

Le cash-flow est restauré au 2nd semestre avec 88 ME de trésorerie à fin 2020 et un excédent de trésorerie nette de +3 ME.

La société mise sur la poursuite d'une forte croissance en 2021 à plus de 30% grâce au niveau des commandes enregistrées.