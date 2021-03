SES-imagotag : contrat avec OKay Buurtwinkels (groupe Colruyt)

Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — SES -imagotag a été sélectionné par OKay Buurtwinkels, commerçant alimentaire appartenant au groupe Colruyt, afin d'équiper ses magasins de la plateforme " VUSION Retail IoT Cloud " et ses étiquettes intelligentes. Le déploiement porte sur 145 magasins au cours du second semestre 2021.

Suite à un premier déploiement Cloud réussi dans 250 magasins Colruyt Lowest Prices, le leader belge choisit ainsi une nouvelle fois SES-imagotag et ses solutions de pointe pour le commerce physique. Grâce à VUSION, OKay Buurtwinkels va bénéficier d'une solution d'étiquetage électronique dédiée, développée spécifiquement pour le groupe Colruyt, ainsi que de l'agilité de la plateforme Cloud de SES-imagotag. Celle-ci va permettre à OKay d'installer ses étiquettes électroniques en parfaite autonomie, mais aussi de gérer en direct des opérations support de base.