SES Imagotag : Coca Cola choisit Vusion Ads

(Boursier.com) — Coca -Cola adopte la technologie Vusion Ads afin de déployer des campagnes publicitaires digitales et du contenu vidéo à l'étagère en magasin au Japon. Cette solution 100% Cloud s'appuie sur des écrans très haute définition (Vusion Rails) permettant aux marques de synchroniser leurs campagnes marketing en magasin et en ligne.

Cette solution de publicité en magasin, déjà mise en oeuvre dans plusieurs pays dans le monde, sera d'abord déployée dans 22 points de vente à Tokyo. "Entièrement basée sur le Cloud, la technologie VUSION Ads va permettre à Coca-Cola d'améliorer sa visibilité et sa présence en rayon au travers de messages synchronisés et contextualisés, grâce aux VUSION Rails (écrans LCD haute définition positionnés directement sur étagère) et à sa plateforme Cloud", explique SES.