SES Imagotag : chute malgré le maintien de la guidance

(Boursier.com) — SES Imagotag chute de près de 10% à 86,9 euros après un troisième trimestre un peu plus faible qu'anticipé. Le champion des étiquettes connectées a dévoilé un chiffre d'affaires de 182,5 ME sur la période, stable par rapport au chiffre d'affaires record du T3 2022. Compte tenu du calendrier des déploiements, et comme déjà mentionné, le CA attendu au second semestre est plus concentré sur le 4ème trimestre et le management se dit en bonne voie pour tenir son objectif de chiffre d'affaires 2023 de 800 ME ainsi qu'un Ebitda de 100 ME. Le management anticipe également un T4 dynamique sur les commandes avec un book-to-bill supérieur à 1x.

Pour l'année 2024, le groupe prévoit "la poursuite d'une forte croissance" à la faveur de l'accélération de son activité américaine.

Les messages délivrés par le management sur l'atterrissage d'EBITDA 2023 ainsi que sur la croissance anticipée en 2024 devraient rassurer sur la capacité de SESL à maintenir un profil de croissance topline/marges dynamique sur les prochains trimestres dans un secteur pourtant en difficultés, explique Oddo BHF. L'analyste ('surperformer') abaisse sa cible de 180 à 168 euros, laissant un upside de 74%, alors que les multiples restent attractifs (VE/EBITDA 15,5x 2023e et 10,4x 2024e).

A l''achat' sur le titre, Stifel rappelle que SESL se traite actuellement sur un PE 24e de 21,7x, soit un rendement bénéficiaire de 4,6% alors que les perspectives de croissance à long terme de ses bénéfices sont très solides. Le BNPA devrait en effet tripler entre 2024 et 2027. Cela apparaît donc comme un niveau de valorisation très attractif...