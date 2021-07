SES-imagotag : chiffre d'affaires record au T2

SES-imagotag : chiffre d'affaires record au T2









Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — Le deuxième trimestre a confirmé et même amplifié l'excellente dynamique du 1er trimestre, avec un chiffre d'affaires record qui dépasse pour la première fois la barre des 100 ME à 118,7 ME, en hausse séquentielle de +41% par rapport au trimestre précédent (T1) et en croissance sur un an de +76%.

Au total sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires ressort à 202,8 ME, en croissance de +71%. Sur 12 mois glissants le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 374,7 ME en croissance de +53%.

Les prises de commandes du 1er semestre ont atteint un niveau record de 309 ME, en croissance de +87% par rapport à l'exercice précédent. Sur 12 mois glissants, le montant des prises de commandes établit également un nouveau record à près de 600 ME, soit une progression de +58% sur un an.