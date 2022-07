SES-imagotag : Chiffre d'affaires record au S1 2022

(Boursier.com) — SES -imagotag publie un CA au S1 de 285 ME, en croissance de +41% (vs. S1 2021). La hausse des revenus provenant des solutions à valeur ajoutée est à 15,8% du CA. L'augmentation des prises de commandes ressort à 25%, à 385 ME. La croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 est attendue entre +40 % et +50%.