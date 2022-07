SES-imagotag : bonne réaction aux comptes

(Boursier.com) — SES -imagotag monte de 5,6% à 97,20 euros ce lundi, alors que le groupe a publié un CA au S1 de 285 ME, en croissance de +41% (vs. S1 2021). La hausse des revenus provenant des solutions à valeur ajoutée est à 15,8% du CA. L'augmentation des prises de commandes ressort à 25%, à 385 ME. La croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 est attendue entre +40 % et +50%.

"Conformément à nos attentes, cette publication semestrielle est un bon point de passage vis-à-vis de la guidance annuelle désormais resserrée en haut de fourchette" commente Portzamparc. "Dans l'attente de la 'conférence call' de cet après-midi, nous ne modifions pas notre scénario (CA 2022 : 608 ME +44% avec marge d'EBITDA à 9,5% +1,9pt)" poursuit l'analyste qui conseille de se 'renforcer' sur le dossier.