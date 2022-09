SES-imagotag : bien orienté après le contrat avec Fnac Darty

(Boursier.com) — SES -imagotag gagne 1,2% à 89,6 euros, soutenu par son nouveau contrat avec Fnac Darty. Le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique a été choisi par le leader européen de la distribution de biens technologiques et culturels pour déployer sa plateforme VUSION Retail IoT dans plus de 200 magasins en France, Belgique, Espagne et Portugal. Après avoir équipé ces dernières années une quarantaine de magasins en Espagne en étiquettes électroniques et solutions digitales, la Fnac accélère ainsi sa transformation digitale grâce à la technologie SES-imagotag.

Si le montant de l'accord et la vitesse de déploiement n'ont pas été dévoilés, Portzamparc l'estime en première approche autour de 18/20 ME. Ce contrat permet en tous cas au groupe de conserver sa très bonne dynamique commerciale alors que les prises de commandes s'établissaient à 385 ME à al fin juin (+24,5% vs n-1), offrant une forte visibilité sur l'exercice en cours. Portzamparc est à 'renforcer' sur SES-imagotag avec une cible de 104 euros.