SES-imagotag : beau contrat avec Kesko

Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — SES -imagotag a été retenu par Kesk pour installer plus de 6,6 millions d'étiquettes électroniques et la plateforme Vusion Retail IoT Cloud dans ses magasins.

Le groupe K est le 3e plus grand distributeur en Europe du Nord avec plus de 1.800 magasins dans 8 pays. Après une phase pilote réussie et une analyse approfondie de plusieurs solutions d'étiquetage électronique, Kesko a choisi SES-imagotag pour sa plateforme Vusion IoT Cloud et la qualité de son hardware, sa vision et son approche holistique assurant un faible coût total de possession.

Avec la plateforme Vusion Cloud de SES-imagotag, Kesko bénéficiera d'une solution unique dans ses magasins. Dans le même temps, Vusion sera intégré dans les applications tierces existantes de Kesko grâce aux API développées par le Groupe.