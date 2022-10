SES Imagotag : au sommet

(Boursier.com) — SES Imagotag confirme sa grande forme. Encore en hausse de 4,2% à 119,6 euros, l'action du roi des étiquettes électroniques aligne une sixième consécutive dans le vert, au plus haut historique. A la suite d'une croissance record au troisième trimestre, le management s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2022 de croissance de plus de 40% du CA mondial et de CA annuel de plus de 600 ME, en parallèle d'une poursuite de l'amélioration de la rentabilité.

Stifel ('achat') parlait vendredi d'une croissance 'exceptionnelle' et soulignait que la guidance 2022 apparaît désormais 'très confortable'. Oddo BHF ('surperformer') évoquait lui "un T3 tout simplement exceptionnel avant le CMD de novembre".