SES-imagotag : au rebond

Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — SES -imagotag remonte de 3,6% à 47,20 euros en ce début de semaine, après son récent trou d'air, alors que BOE Smart Retail HK, actionnaire majoritaire de la société, a cédé 1,3 million d'actions ordinaires au prix unitaire de 44 euros... Cette opération a été réalisée "dans le seul but d'accroître la liquidité du titre SES-imagotag et d'élargir la base actionnariale à de nouveaux investisseurs", a précisé le groupe, soulignant que le flottant s'est ainsi accru de 24% à 32% du capital. BOE Smart Retail HK demeure l'actionnaire majoritaire de SES-imagotag et BOE reste un partenaire stratégique, technologique, industriel et commercial.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 50 à 58 euros avec un avis à 'surperformer'.