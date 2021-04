SES Imagotag : amélioration de 65,6% des ventes sur les 3 premiers mois de l'année

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de SES Imagotag s'établit à 84,1 ME, en nette amélioration de +65,6% par rapport au premier trimestre 2020 (affecté par le Covid.

Les prises de commandes du T1 2021 s'élèvent à 111 ME sur la période, en hausse de +54,6% par rapport au T1 2020. Ce chiffre n'inclut pas le contrat de déploiement avec Walmart Canada, annoncé début avril, qui sera intégré dans les prises de commandes au T2 2021.

A fin mars, la position de trésorerie nette du groupe s'élève à +6,6 ME.

La tension actuelle sur le marché des composants électroniques ne remet pas pour l'instant en cause l'objectif de chiffre d'affaires 2021 de 400 ME, même si l'évolution de ces tensions reste encore incertaine pour le second semestre de l'année.