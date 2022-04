SES Imagotag : activité très solide en ce début d'exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de SESS Imagotag a progressé de 42,9% au premier trimestre 2022, versus le premier trimestre de 2021, pour s'établir à 120,2 ME, soit le niveau de ventes au T1 le plus élevé jamais atteint en 30 ans d'histoire pour SES-imagotag.

L'Europe a porté cette croissance globale, avec un chiffre d'affaires s'élevant à 91,4 ME, en hausse de 46% par rapport au T1 2021. La croissance en Europe a notamment été alimentée par des déploiements en Allemagne et en Italie, ainsi que par le dynamisme de l'activité observé dans toute la région.

Hors d'Europe, la croissance s'est élevée à 33,9% par rapport au précédent exercice, pour s'établir à 28,8 ME. La situation est cependant contrastée entre la croissance exceptionnelle de l'Amérique du Nord et la contraction du chiffre d'affaires relevée en Asie où notre activité a ralenti en raison des confinements et des restrictions de déplacements toujours en vigueur.