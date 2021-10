SES Imagotag : accuse le coup

(Boursier.com) — SES Imagotag corrige de plus de 7% ce vendredi à 55,70 euros, alors que le CA sur les 9 premiers mois de l'année s'est établi à 290 ME, soit le même niveau que le CA pour l'ensemble de l'année 2020. Il affiche une croissance de +51% par rapport à la même période (9 mois) de l'année dernière. Cette performance conforte l'objectif annuel de CA d'environ 400 ME, compte tenu de l'activité forte attendue au 4e trimestre...

A fin septembre, la position de trésorerie nette du groupe s'élevait à +7,3 ME (avant effet d'IFRS 16) soit une trésorerie disponible d'environ 88 ME.

Perspectives affichées

Sauf aggravation inattendue de la situation sanitaire en Asie ou sur le front des livraisons de composants, le Groupe anticipe une activité forte au T4 et l'atteinte de l'objectif annuel inchangé d'environ 400 ME, soit une croissance annuelle de près de 40%. Malgré la hausse du prix des composants, SES-imagotag est également confiant quant à sa capacité à poursuivre l'amélioration de sa rentabilité en 2021. Enfin, la dynamique des prises de commande conforte la perspective d'une forte croissance également attendue en 2022...

"Après mise à jour de notre modèle (notamment relèvement de notre projection de CA 2023 de 756 ME à 783,5 ME) et des paramètres de marché, nous relevons notre objectif de 52 à 60 euros, mais abaissons notre recommandation de 'Renforcer' à 'Conserver'. .."Si le groupe reste rassurant sur sa capacité à faire face au durcissement des tensions sur le marché des composants (activité qui devrait se normaliser au Vietnam courant novembre selon le management), nous considérons toutefois le 'risk-reward' moins intéressant à ce stade" conclut l'analyste.