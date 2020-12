SES-imagotag : accélère après les annonces !

SES-imagotag : accélère après les annonces !









Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — SES -imagotag grimpe de 12% et dépasse la barre des 30 euros ce jeudi, alors que la société a été retenue par Kesk pour installer plus de 6,6 millions d'étiquettes électroniques et la plateforme Vusion Retail IoT Cloud dans ses magasins.

Le groupe K est le 3e plus grand distributeur en Europe du Nord avec plus de 1.800 magasins dans 8 pays. Après une phase pilote réussie et une analyse approfondie de plusieurs solutions d'étiquetage électronique, Kesko a choisi SES-imagotag pour sa plateforme Vusion IoT Cloud et la qualité de son hardware, sa vision et son approche holistique assurant un faible coût total de possession.

Avec la plateforme Vusion Cloud de SES-imagotag, Kesko bénéficiera d'une solution unique dans ses magasins. Dans le même temps, Vusion sera intégré dans les applications tierces existantes de Kesko grâce aux API développées par le Groupe.

Portzamparc parle "d'une nouvelle phase pilote concluante permettant au groupe de maintenir sa très bonne dynamique commerciale... Après le contrat signé début janvier avec le distributeur norvégien REMA 1000 visant à équiper environ 70% de son parc, SESL poursuit son déploiement en Scandinavie". L'analyste précise : "Si notre scénario récemment relevé est maintenu à ce stade, nous ajustons notre objectif de 27,5 à 30 euros après mise à jour des paramètres de marché.