SES-imagotag : +6% !

Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — SES Imagotag grimpe de 6% à 24,75 euros ce mardi, alors que le CA au T2 est ressorti à 67,5 ME, en progression séquentielle de +33% par rapport au 1er trimestre, mais en léger recul sur un an (-2,4%) du fait de l'interruption et du décalage de nombreux projets durant cette période.

En France, le recul de l'activité a été plus marqué, avec un CA de 8,2 ME à -56,5%, en raison de la rigueur des mesures de confinement, et à l'instar de toute l'Europe du sud.

L'international est en croissance de +17,9%, tirée par une performance solide en Europe du nord (Allemagne, Scandinavie) et en Amérique du Nord.

SES-imagotag tire parti de son importante couverture géographique qui renforce clairement sa résilience.

Au total, le chiffre d'affaires du 1er semestre ressort à 118,3 ME, soit -2,5% et le montant cumulé sur 12 mois à 244,5 ME, en progression de +7,2% sur un an...

"Malgré une visibilité restant limitée, la dynamique de prises de commandes semble tenir le choc et différentes mesures permettent d'apporter un peu de quiétude à la capacité financière" commente Portzamparc qui précise : "Si nous maintenons notre scénario à ce stade, notre recommandation est relevée de 'Conserver' à 'Renforcer' avec un objectif ajusté de 24,5 à 26,5 euros après mise à jour des paramètres de marché".