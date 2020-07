SES : Goldman Sachs dope le titre

SES : Goldman Sachs dope le titre









Crédit photo © SES

(Boursier.com) — SES se distingue en cette fin de semaine avec une action en hausse de plus de 5% à 6,14 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de Goldman Sachs qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 9,5 euros. La banque d'affaires évoque un risque "matériellement" moindre autour du processus d'enchères de la bande C. Elle continue à penser que les recettes de la bande C représentent environ 5-6 euros par action SES. Étant donné que le titre s'échange autour de 6 euros, le broker explique que cela implique qu'aucune valeur n'est attribuée à l'activité principale, malgré une "forte" génération de liquidités et un risque de crédit très limité.