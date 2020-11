SES : flambe après la confirmation des objectifs

SES : flambe après la confirmation des objectifs









Crédit photo © Société SES

(Boursier.com) — SES s'envole de plus de 10% à 7,8 euros en cette fin de séance, porté par la publication de résultats trimestriels plus élevés qu'estimé et la confirmation de ses objectifs annuels. L'opérateur satellites a fait état d'un Ebitda de 287 millions d'euros au troisième trimestre, en repli de 5,9% sur un an, contre 263,8 ME attendus par les analystes. Le bénéfice net a atteint 67 ME pour des revenus de 462 ME, en baisse de 5,7% (456,8 M$ de consensus).

L'opérateur luxembourgeois a confirmé viser un bénéfice opérationnel annuel compris entre 1,12 milliard et 1,16 milliard d'euros (y compris environ 50 ME de mesures "exceptionnelles" d'atténuation de coûts spécifiques mises en oeuvre pour protéger le résultat face à la crise) pour un chiffre d'affaire de 1,86 à 1,90 MdE.

Steve Collar, PDG de SES, a commenté : "notre solide performance s'est poursuivie au troisième trimestre, malgré les vents contraires persistants dus au COVID-19, avec une croissance soutenue dans les réseaux et des revenus stables d'un trimestre à l'autre dans notre activité vidéo.