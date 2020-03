SES : fin de série

(Boursier.com) — SES, qui restait sur six séance de repli, remonte de 3,4% à 6,1 euros en cette fin de semaine. Le Credit Suisse a réitéré son conseil 'surperformer' sur la valeur malgré un objectif coupé de 19 à 12 euros. Si la valeur a été divisée par deux depuis le début de l'année en raison notamment du récent avertissement sur résultats et de la réduction du dividende, la FCC a récemment confirmé que SES recevra 4 milliards de dollars US (5,23 euros par action) d'indemnisations pour la 'bande C' sur la période 2021-23, un montant presque égal à la totalité de la dette nette estimée de SES à la fin de 2020, soit 3,6 milliards d'euros (50% de crédit hybride).

Berenberg a par ailleurs réduit sa cible de 14,9 à 8,4 euros tout en restant à 'conserver'.