SES et Canal+ renforcent leur partenariat

(Boursier.com) — SES et Canal+ ont signé de nouveaux accords stratégiques à long terme prévoyant l'extension de capacités satellitaires sur trois zones géographiques. Ces accords renforcent les relations de longue date qu'entretiennent les deux partenaires et soulignent l'importance du satellite dans la diffusion de contenus premium à plus de 10 millions d'abonnés. Le renouvellement de ces contrats multi-répéteurs prolonge la relation de SES et Canal+ jusqu'à la fin de la décennie. Il permet à SES de soutenir la chaîne française de télévision payante à diffuser ses bouquets de grande qualité à des millions de foyers dans le monde entier depuis les positions orbitales 19,2 degrés Est, 23,5 degrés Est et 22 degrés Ouest. Ces extensions contractuelles représentent une valeur globale supérieure à 230 millions d'euros et prévoient également des options en faveur de capacités et extensions supplémentaires.