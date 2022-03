SES et Canal+ étendent leur partenariat

(Boursier.com) — SES et Canal+ ont élargi leur partenariat avec un accord à long terme pour les services de liaison montante pour le bouquet de chaînes de télévision payante française de Canal+ à 19,2 degrés Est. Le nouvel accord comprend des services fournis à partir de deux téléports à Betzdorf, au Luxembourg, et à partir de 2023, à Munich, en Allemagne, soulignant l'importance et la valeur partagée d'offrir des expériences de visionnage supérieures et ininterrompues aux abonnés de Canal+. L'accord actuel de capacité satellitaire entre SES et Canal+ prévoit que les satellites de SES fourniront du contenu premium à plus de 10 millions d'abonnés à travers l'Europe et l'Afrique jusqu'à la fin de la décennie. SES et Canal+ sont partenaires depuis 1995. Canal+ utilise des transpondeurs à trois positions orbitales : 19,2 degrés Est, 23,5 degrés Est et 22 degrés Ouest.