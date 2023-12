SES : encore des ajustements de brokers

(Boursier.com) — SES reprend 2,8% à 5,74 euros ce mercredi, après une large séquence de repli, alors que l'opérateur satellites a annoncé le mois dernier qu'il était contraint de retarder le lancement de 5 satellites O3b mPOWER, une décision qui entraînera une baisse d'environ 5% de ses ventes et Ebitda ajusté en 2024... Cela s'est produit alors que la société a identifié un nombre croissant d'arrêts de modules d'alimentation parmi les satellites déjà lancés. Les analystes estiment que ce retard a éclipsé les bons résultats du troisième trimestre...

SES a en effet dévoilé un Ebitda ajusté de 262 millions d'euros sur les trois mois clos fin septembre, en baisse de 7,7% sur un an, pour des revenus de 507 ME (+1,2%). Le consensus tablait respectivement sur 252,4 ME et 488,5 ME. Le profit net a atteint 770 ME contre 97 ME un an plus tôt.

Parmi les derniers avis de brokers, Bryan Garnier ne vise plus qu'un cours de 6,5 euros en restant acheteur sur le dossier. JP Morgan avait auparavant ramené son objectif de 8 à 6,5 euros en étant 'neutre' et Morgan Stanley est resté à 'pondération en ligne', mais avec un objectif ajusté en baisse à 6,50 euros aussi, tandis que Goldman Sachs ('acheter') avait indiqué que la performance trimestrielle a été "solide", mais que les investisseurs pourraient se concentrer sur les retards persistants d'O3b mPOWER, qui affecteront les revenus et l'Ebitda ajusté 2024. Néanmoins, SES a souligné que toutes les modifications apportées aux satellites mPOWER se feraient dans le cadre de son enveloppe d'investissement actuelle.

Le titre SES perd 8% depuis le 1er janvier...