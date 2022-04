SES : encore des ajustements

(Boursier.com) — SES recule de 0,4% à 8,65 euros ce jeudi, alors que la Deutsche Bank a ajusté la mire de 9,5 à 10 euros en restant à l'achat' sur le dossier. SES s'est dit en bonne voie pour délivrer des revenus et un Ebitda robustes en 2022 et "tirer une valeur de long terme des investissements de croissance".

Parmi les autres avis de brokers, Barclays avait déjà revalorisé le titre à 10 euros avec un avis à 'surpondérer'. Le groupe a souligné qu'environ 85% des perspectives 2022 de revenus (1,75 à 1,81 milliard d'euros anticipés au total) étaient déjà sous contrat... La guidance 2022 d'Ebitda ajusté va de 1,03 à 1,07 milliard d'euros, reflétant une solide rentabilité malgré de nouvelles dépenses pour soutenir la croissance des réseaux. Enfin, SES a fait état d'un 'backlog' de plus de 900 millions de dollars pour SES-17 (en service mi-2022) et O3b mPOWER (introduction du service fin 2022).