SES en négociations avec Intelsat ?

(Boursier.com) — L 'opérateur luxembourgeois de satellites et leader des solutions de connectivité de contenu, SES, serait en négociations avec le comparable américain Intelsat en vue d'un rapprochement, indique le Financial Times. Cela marquerait ainsi une accélération de la consolidation dans le secteur, alors que le Français Eutelsat avait annoncé déjà tout récemment un protocole d'accord en vue d'un rapprochement avec OneWeb. Face à des rivaux redoutables tels que Starlink (SpaceX) et Kuiper (Amazon), les autres acteurs n'auraient d'autre choix. SES et Intelsat discuteraient "activement" du potentiel accord, d'après le Financial Times, citant trois sources proches de la question. Les pourparlers n'en seraient toutefois qu'à leurs débuts et qu'il n'y aurait aucune garantie qu'une transaction soit conclue. Reuters rappelle que le directeur général du groupe luxembourgeois, Steve Collar, avait déclaré lors d'une conférence avec des journalistes à l'occasion de la publication des résultats semestriels que la consolidation de l'industrie était "une bonne chose".