SES</b> : du soutien

Crédit photo © Société SES

(Boursier.com) — SES est stable ce lundi à 5,55 euros, alors le broker Barclays est repassé d'un avis de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' en ciblant un cours de 7,15 euros. Le Credit Suisse avait auparavant réitéré son conseil 'surperformer' sur la valeur malgré un objectif réduit de 19 à 12 euros.

Si la valeur a été divisée par plus de deux depuis le début de l'année en raison notamment du récent avertissement sur résultats et de la réduction du dividende, la FCC a récemment confirmé que SES recevra 4 milliards de dollars US (5,23 euros par action) d'indemnisations pour la 'bande C' sur la période 2021-23, un montant presque égal à la totalité de la dette nette estimée de SES à la fin de 2020, soit 3,6 milliards d'euros (50% de crédit hybride).