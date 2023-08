SES : du nouveau aux Etats-Unis

(Boursier.com) — SES annonce que la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a validé la certification des activités accélérées de libération et de relocalisation de la bande C de Phase II de SES. Avec cette étape importante et suite à l'achèvement réussi de ses activités de phase I en 2021, SES a rempli son engagement envers le programme de la FCC visant à libérer une partie de la bande C pour permettre le déploiement rapide des services 5G à travers les États-Unis.

Avec l'aide de partenaires de confiance à travers les États-Unis, SES a rempli toutes ses exigences de compensation et de relocalisation de la bande C de phase II et toutes les activités de transition prévues dans son plan de transition.