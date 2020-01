SES décroche, les fréquences de la 'Bande-C' continuent à faire jaser

(Boursier.com) — SES décroche de 6,4% à 11,9 euros en matinée, à nouveau pénalisé par des informations concernant la 'Bande-C' aux Etats-Unis. Des sénateurs américains souhaitent en effet proposer un projet de loi visant à limiter le montant global de l'indemnisation à verser aux opérateurs satellites pour les bandes de fréquences de la bande C. Le projet de loi, obtenu par 'Bloomberg', consisterait en l'établissement d'un fonds de 6 milliards de dollars pour payer les frais de relocalisation et les primes d'incitation pour que les opérateurs libèrent les fréquences en temps voulu. Les entreprises de satellites, regroupées au sein du consortium 'C-Band Alliance' et dont font partie SES et Intelsat, ont indiqué ces derniers jours que les fréquences pourraient valoir jusqu'à 77 milliards de dollars et ont demandé à obtenir la 'juste valeur' de ces dernières.