SES : décroche après les résultats

SES : décroche après les résultats









Crédit photo © Société SES

(Boursier.com) — SES a atteint ses objectifs financiers en 2020 même si les résultats ressortent déficitaires. L'opérateur satellites a essuyé l'an passé une perte nette de 86 millions d'euros contre un bénéfice net de 296,2 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires en recul de 5,4% (-4,5% à change constant) à 1,87 MdE. L'Ebitda ajusté fléchit de 6,9% (-5,9% à taux de change constant) à 1,15 milliard d'euros. Le flux de trésorerie d'exploitation atteint 1,05 milliard d'euros, représentant 97 % de l'EBITDA reporté. Les solides flux de trésorerie générés se traduisent par une réduction de l'endettement de 505 ME en glissement annuel et le plus faible ratio de levier financier (de 2,97 fois) de ces cinq dernières années.

Le groupe vise en 2021 des revenus compris entre 1,76 et 1,82 MdE, dont plus de 80% sont déjà contractés alors que la priorité permanente à l'excellence opérationnelle et à la réduction des coûts et des dépenses discrétionnaires doit lui permettre d'atteindre un Ebitda ajusté allant de 1,06 à 1,10 MdE.

Steve Collar, CEO de SES, a déclaré : "2020 aura été une année robuste pour SES. L'excellente exécution commerciale, alliée à un contrôle extrêmement strict des dépenses discrétionnaires, nous aura permis de sauvegarder le bénéfice net malgré le contexte sanitaire dégradé, avec un EBITDA ajusté conforme à nos perspectives pré-Covid-19 et dans la fourchette haute des prévisions de mi-exercice. Nous avons mené à bien notre programme 'Simplify & Amplify', avec des économies d'exploitation de 50 millions à partir de 2022, tandis que l'endettement est à un plus bas depuis 5 ans grâce à des flux de trésorerie élevés".

Le management propose le versement d'un dividende 2020 à 0,40 euro par action de catégorie A, conformément à l'engagement de maintenir un dividende de base minimum de 0,40 euro par action.

Le titre décroche de plus de 6% à 6,5 euros à la suite de ces annonces.