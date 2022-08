SES corrige avec la rumeur, après les comptes semestriels

(Boursier.com) — SES cède plus de 8% à 7,1 euros environ en début de séance, alors que le groupe serait en négociations avec le comparable américain Intelsat en vue d'un rapprochement, selon le Financial Times. Cela marquerait ainsi une accélération de la consolidation dans le secteur, alors que le Français Eutelsat avait annoncé déjà tout récemment un protocole d'accord en vue d'un rapprochement avec OneWeb. SES a aussi publié aujourd'hui ses comptes du premier semestre 2022, faisant état d'une "exécution solide". Sur la période, les revenus ont été de 899 millions d'euros, en augmentation de 2,8% en glissement annuel, pour un Ebitda ajusté de 545 millions d'euros stable par rapport à l'année antérieure. Le bénéfice net ajusté a été de 168 millions d'euros, en croissance de 11%. Le groupe se dit en bonne voie pour délivrer une robuste performance en termes de revenus et d'Ebitda en 2022. Plus de 90% de la guidance 2022 de revenus (1,75-1,81 MdE) est sous contrat, et les perspectives d'Ebitda ajusté sont aussi en voie de réalisation.