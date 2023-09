SES : contrat avec le laboratoire de recherche de l'U.S. Air Force

(Boursier.com) — SES Space & Defense, filiale à part entière de SES spécialisée dans la fourniture de solutions de réseau par satellite pour le gouvernement américain, a décroché un contrat pluriannuel auprès du laboratoire de recherche de l'Armée de l'air des États-Unis (AFRL) pour mener une série de tests visant à intégrer des services de large bande spatiale sur un réseau de satellites multi-orbite afin de soutenir le programme 'Defense Experimentation Using Commercial Space Internet' (DEUCSI). Cette annonce de l'AFRL représente la troisième attribution dans le cadre du programme DEUCSI CALL 003 visant à expérimenter des cas d'utilisation dans la région de l'Arctique et les communications aériennes. Le programme DEUCSI vise à établir des communications avec des plateformes militaires via plusieurs constellations de l'internet spatial commercial (CSI) en orbite géostationnaire (GEO), en orbite terrestre moyenne (MEO) et en orbite terrestre basse (LEO), en utilisant un terminal utilisateur commun capable d'alterner entre les fournisseurs de large bande spatiale.

SES Space & Defense utilisera des éléments matériels communs pour communiquer avec les constellations de large bande spatiale commerciale et les systèmes de communication militaire, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans les trajets de communication tout en réduisant au minimum le déploiement de matériel spécifique à chaque constellation.