SES : confirme ses objectifs annuels

(Boursier.com) — SES dévoile des résultats intermédiaires supérieurs aux attentes et confirme ses objectifs 2023. L'opérateur satellites a réalisé sur les six premiers mois de l'année un Ebitda ajusté de 530 millions d'euros (-2,7%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 9,8% à 987 millions d'euros. Le consensus fourni par l'entreprise tablait respectivement sur 518 ME et 975 ME. Le résultat net ajusté recule de 31% à 116 ME. Le carnet de commandes au 30 juin s'élève à 4,7 milliards d'euros (carnet de commandes brut de 5,7 MdsE incluant le carnet de commandes avec clauses de rupture contractuelle).

SES, qui devrait recevoir le paiement (3 Mds$ avant impôts) de la libéralisation de la bande C aux Etats-Unis au quatrième trimestre, annonce par ailleurs un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 150 millions d'euros qui devrait être exécuté d'ici le 30 juin 2024.

Le management continue à viser sur l'ensemble de l'exercice un Ebitda ajusté compris entre 1,010 et 1,050 MdE pour des revenus de 1,95 à 2 MdsE.