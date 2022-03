SES commande à Thales Alenia Space un nouveau satellite

(Boursier.com) — SES commande à Thales Alenia Space un troisième satellite pour étendre ses services en Europe, en Afrique et en Asie, annoncent les deux partenaires. Rappelons que Thales Alenia Space est une société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%). SES a commandé à Thales Alenia Space le satellite géostationnaire entièrement défini par logiciel SES-26. Ce satellite permettra de maintenir et d'étendre la large gamme de services de connectivité et de livraison de contenus au profit des diffuseurs, médias, opérateurs télécoms, fournisseurs de services internet et organisations gouvernementales en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Ce satellite numérique en bandes Ku et C remplacera le satellite NSS-12 de SES sur 57 degrés Est, l'une des plus importantes et des plus anciennes positions orbitales de SES. Depuis cette position clé, située au carrefour de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie, SES continuera de proposer des solutions de livraison de contenus et de connectivité à certains des marchés mondiaux les plus prospères. En facilitant les connexions depuis le coeur de l'Europe jusqu'en Afrique et au Moyen-Orient, SES-26 constituera une importante plateforme pour soutenir les solutions de communications gouvernementales dans la région, en parfaite synergie avec l'accord définitif récemment annoncé par SES pour l'acquisition de DRS GES. C'est également depuis cette position orbitale que la plateforme Ethiosat diffuse des chaînes TV en clair à une communauté croissante de 10 millions de foyers en Éthiopie.

Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un engagement de trois satellites auprès de Thales Alenia Space incluant deux autres satellites qui seront déployés sur la première et principale position orbitale de SES à 19,2 degrés Est, depuis laquelle l'entreprise dessert 118 millions de foyers TV à travers toute l'Europe.