SES : changements au sein de l'équipe de direction

(Boursier.com) — Thai Rubin, employé de longue date de SES, prend la succession de John Purvis au poste de Directeur juridique. Le groupe annonce par ailleurs que Ferdinand Kayser, CEO de SES Video, prend sa retraite à la fin de l'année après près de 20 ans passés dans l'entreprise. Ferdinand Kayser, qui a passé près de 20 ans chez SES à la tête de l'activité vidéo et est actuellement le CEO de SES Video, a décidé de prendre sa retraite à la fin de l'année 2020. Les six prochains mois permettront d'effectuer la passation avec Steve Collar, CEO de SES, qui assumera la responsabilité de l'activité Vidéo à partir du 1er juillet. M. Kayser jouera un rôle de premier plan dans l'approfondissement des activités de SES au sein du gouvernement et des institutions du Luxembourg et continuera à assumer la Présidence des conseils d'administration de SES Astra et de GovSat.