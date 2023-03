SES : bondit, serait proche d'un accord avec Intelsat

(Boursier.com) — SES prend 4% à 5,8 euros après avoir bondi de plus de 10% à la mi-journée, sur de nouvelles rumeurs de rachat. Selon les indiscrétions obtenues par 'Bloomberg', l'opérateur satellites serait en pourparlers avancés pour fusionner avec Intelsat. D'après les personnes proches du dossier citées par l'agence, le groupe basé au Luxembourg espère conclure un accord dans les prochaines semaines.

Une transaction pourrait valoriser l'entreprise combinée plus de 10 milliards de dollars, dette comprise. Une telle opération permettrait à SES, qui ne pèse plus qu'environ 2,5 MdsE en bourse, de mieux faire face à la concurrence des milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos et leurs fameux grands projets spatiaux.

Les négociations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à un accord, précise l'agence. Tout accord nécessiterait par ailleurs le feu vert du gouvernement luxembourgeois, le principal actionnaire de SES. Le 'Financial Times' avait déjà rapporté cet été de potentielles négociations entre SES et Intelsat.

Steve Collar, DG de SES, a récemment qualifié l'espace d'"essentiellement une industrie à coûts fixes" qui peut tirer d'énormes avantages financiers de la consolidation... Sa société aurait tenté de prendre le contrôle d'Inmarsat en 2021... En vain puisque la firme britannique est finalement tombée dans l'escarcelle de Viasat.