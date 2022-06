SES : bien dans les temps

(Boursier.com) — SES monte de 1,5% à 8,60 euros ce vendredi, alors que - Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 9 à 10 euros en restant à 'pondération en ligne'. SES est "en ligne" avec les prévisions 2022 en termes de chiffre d'affaires et d'Ebitda, et avec les perspectives de création de valeur à long terme grâce à des investissements différentiés... Ainsi, plus de 85% des revenus anticipés par le groupe en 2022 (1,75 à 1,81 MdE) ont déjà été contractés. Les prévisions d'Ebitda ajusté pour 2022 (1,03 à 1,07 MdE) reflètent une profitabilité robuste malgré les dépenses supplémentaires engagées pour améliorer la croissance de Networks.

SES dispose de 910 M$ de prises de commandes brutes pour SES-17 (mise en service prévue mi-2022) et O3b mPOWER (mise en service prévue début 2023).

Parmi les autres commentaires de brokers, Barclays avait ajusté la mire à 10,5 euros ('surpondérer'), tandis que la SG a revalorisé le dossier à 10 euros avec un avis à l'achat'.