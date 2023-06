SES annonce la démission de son PDG, Steve Collar

(Boursier.com) — Le groupe SES annonce aujourd'hui que Steve Collar, Chief Executive Officer (CEO), quittera ses fonctions fin juin 2023 pour poursuivre d'autres projets professionnels et personnels. La recherche d'un successeur est en cours et Ruy Pinto, actuellement Chief Technology Officer de SES, assumera le rôle de CEO jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit annoncé.

Frank Esser, président du conseil d'administration de SES, a déclaré : "Nous tenons à remercier Steve pour sa contribution significative à SES sur une période de plus de 20 ans. En tant que PDG, Steve a dirigé avec succès SES, laissant l'entreprise dans une position de force pour l'avenir avec une capacité multi-orbite différenciée, un ensemble de solutions clients de classe mondiale, une organisation simplifiée et centrée sur le marché et un bilan solide renforcée par l'exécution de la compensation en bande C. L'environnement de marché actuel évolue rapidement, et je souhaite la bienvenue à Ruy Pinto, qui dirige aujourd'hui plus de la moitié des effectifs de SES et possède une expérience considérable du secteur, alors que nous relevons les défis et saisissons de nouvelles opportunités sur le marché".

Ruy Pinto a rejoint SES en février 2017 et a été nommé Chief Technology Officer en janvier 2019, pilotant la différenciation des capacités multi-orbites et la cloudification de SES. Avant SES, il a passé plus de 25 ans chez Inmarsat à divers postes techniques et de gestion.