SES accélère avec Verizon

(Boursier.com) — SES , le leader des solutions mondiales de connectivité de contenu, a annoncé un accord avec l'Américain Verizon Communications pour étendre l'accès de l'opérateur de téléphonie mobile à une partie de la bande C (3700-3800 MHz) dans des régions importantes des États-Unis plus tôt que ne le prévoient les délais de relocalisation établis par la Federal Communication Commission (FCC). SES a déjà achevé sa phase I de libération accélérée de la bande C avant la première échéance de la FCC du 5 décembre 2021, une étape critique pour atteindre les objectifs de la Commission de déployer rapidement les services 5G à travers les États-Unis, et a ainsi gagné près d'un milliard de dollars en indemnités de réinstallation accélérées. Pour respecter l'échéance de la Phase II du 5 décembre 2023, SES s'efforce de déplacer ses services existants de la bande 3 700-4 000 MHz et d'achever les changements d'équipements pour les stations terrestres en place dans l'ensemble des États-Unis "contigus", gagnant 3 milliards de dollars supplémentaires en paiements de réinstallation accélérés dans le processus.

Ce nouvel accord permettra à SES d'étendre l'accès de Verizon au bloc 3 700-3 800 MHz sur certains marchés au-delà des 46 zones économiques partielles autorisées au cours de la phase I et avant la date limite de relocalisation accélérée de la phase II. SES installera des filtres et d'autres équipements auxiliaires sur environ 500 sites en 2022, comparables aux activités exécutées au cours de la phase I, et gagnera jusqu'à 170 millions de dollars supplémentaires provenant de Verizon, sous réserve de la livraison du clearing dans un délai convenu par les parties.

SES supportera des frais supplémentaires pour effectuer le clearing. L'estimation précédemment communiquée de 80 millions de dollars de coûts non remboursables pour l'ensemble du projet de compensation en bande C est désormais portée à 100 millions de dollars pour refléter l'ampleur de l'accord avec Verizon.