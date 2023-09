Services informatiques : un avertissement sans conséquences ?

(Boursier.com) — Un avertissement à relativiser ? Bryan Garnier réitère son conseil 'conviction à l''achat' sur Capgemini et son avis 'achat' sur Sopra Steria, Indra et Sword à la suite de l'avertissement sur résultats de la société finlandaise de services informatiques Tietoevry. Le broker considère en effet que ce warning ne devrait pas avoir beaucoup de conséquences sur les valeurs européennes du secteur qu'il couvre car les précédentes anticipations de Tietoevry pour le deuxième semestre 2023 étaient trop optimistes. Capgemini, Indra et Sopra Steria ont déjà adopté une position plus prudente pour le reste de l'année. Ainsi, toute réaction négative du cours de l'action de Tietoevry ne devrait pas être extrapolée au secteur, selon le courtier.